«Рубин» — «Оренбург»: стал известен самый вероятный счёт

31 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.83, а шансы «Оренбурга» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Победа «Рубина» со счётом 1:0 доступна за 7.50, на 2:0 в пользу казанцев выставлен коэффициент 8.30.