ЦСКА — «Локомотив»: ставка Эльвина Керимова на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«ЦСКА – «Локомотив», Кубок России. В чемпионате ЦСКА во втором туре одержал домашнюю победу над «Ахматом» 2:1, причём это была волевая победа, потому что ЦСКА первым пропустил и, в общем, начало матча провалил, и ещё мог пропустить, момент был у Конате. Но вот так сложилось, что в концовке первого тайма Круговой совершил невероятное — забил два гола за две минуты. И причём два породистых гола, в результате комбинаций.

Ну, в общем, не часто такое увидишь. И ЦСКА перевернул игру и одержал волевую победу, первую при Челестини в чемпионате России. Но при этом с Челестини ЦСКА успел выиграть Суперкубок, и вот четыре очка после двух туров у армейцев. Ничья, соответственно, с «Оренбургом», и домашняя победа над «Ахматом».

«Локомотив» — единственная команда, которая имеет 100%-ный показатель — шесть очков, две победы в двух матчах — над «Сочи» разгромная и над чемпионом, «Краснодаром», в один мяч в гостях. «Локомотив» забил первым в Краснодаре, и единственный гол «Локомотива», конечно, во многом предопределил сценарий матча. Удобные быстрые атаки, пространство, которое «Локомотив» получил, — все это помогло команде Галактионова, и Батраков забил. В общем, «Локомотив» хорошо стартовал.

И вот очная игра двух команд в Кубке. Очевидно, что составы изменятся по сравнению с матчами чемпионата, но я думаю, что в любом случае игра будет равной. И в исход здесь я не полезу, я возьму ставку «количество голов два или три» за 2.03. 1:1, например, или 2:1 в пользу одной из команд, или 2:0 — самые популярные счета. Причём в последних матчах ЦСКА и «Локомотива», ЦСКА с «Ахматом», «Локомотива» с «Сочи» эта ставка тоже прошла. Да, 2:1 ЦСКА выиграл, 2:1 «Локомотив» выиграл», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».