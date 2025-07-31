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«Хапоэль» — АЕК: букмекеры оценили шансы команды Николича

«Хапоэль» — АЕК: букмекеры оценили шансы команды Николича
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31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют израильский «Хапоэль» Беэр-Шева и афинский АЕК. Встреча состоится на нейтральном поле стадиона «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). Начало — в 21:00 мск.

АЕК возглавляет бывший тренер «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. В первом матче его команда добилась победы — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение афинскому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Хапоэля» из Беэр-Шевы оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

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