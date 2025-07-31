«Истанбул Башакшехир» — «Черно море»: определён фаворит ответного матча

31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют турецкий «Истанбул Башакшехир» и болгарский «Черно море». Встреча состоится на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:45 мск.

В первой игре турецкий клуб оказался сильнее — 1:0.

Поставить на победу «Истанбул Башакшехир» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Черно море» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.