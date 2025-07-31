Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Истанбул Башакшехир» — «Черно море»: определён фаворит ответного матча

«Истанбул Башакшехир» — «Черно море»: определён фаворит ответного матча
Комментарии

31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют турецкий «Истанбул Башакшехир» и болгарский «Черно море». Встреча состоится на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:45 мск.

В первой игре турецкий клуб оказался сильнее — 1:0.

Поставить на победу «Истанбул Башакшехир» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Черно море» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android