ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«В первом матче группового этапа Кубка России нового сезона ЦСКА будет играть с «Локомотивом». Приятный матч для обеих команд, потому что не нужно перемещаться ни в какой другой город.

Что касается ЦСКА, то недавний матч против «Ахмата» оказался выигран. Первая победа Челестини в российском чемпионате на посту главного тренера красно-синих состоялась. И случилось это благодаря двум мячам Данила Кругового, которые были забиты в компенсированное к первому тайму время. Очень здорово Даня проявляет себя на новой позиции, действует ближе к атаке и максимально эффективен оказался именно на последних минутах первого тайма игры против грозненцев. С эмоциональной и с психологической точки зрения очень важные три очка для ЦСКА. Хотя игра, нельзя сказать, что была волшебно великолепна, и было создано какое-то невероятное количество голевых моментов.

«Локомотив» же в первых турах мне показался более хорошо вошедшей в этот сезон командой. Ну, и две победы, собственно говоря, дополнительное тому подтверждение. Красно-зеленые возвращаются из Краснодара после добытого результата. И, вообще, железнодорожники — лидеры таблицы российского чемпионата после двух побед на старте над «Сочи» и чемпионом прошлого сезона. Мне представляется, что в кубковом матче оба тренера вполне способны использовать ротацию, потому что не так много времени на восстановление будет, особенно у футболистов «Локомотива», которые очень энергозатратный матч в Краснодаре провели и потом долго добирались до Москвы.

Так что определенный дисбаланс в действиях команд здесь вполне возможен, явно появятся футболисты, которые мечтают себя проявить. Как, например, Дима Воробьев, который не был в старте в первом туре. Вышел на замену в игре против «Сочи», очень здорово отыграл и уже заслужил место в стартовом составе на игру в Краснодаре. Я думаю, что его примеру последуют некоторые другие футболисты и «Локомотива», и ЦСКА, и мы увидим достаточно содержательный футбол с обменом голами», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».