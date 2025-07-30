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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру 1-го тура Кубка России

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру 1-го тура Кубка России
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.86.

«В кубковом матче обладатель трофея ЦСКА будет принимать лидера чемпионата. В двух турах «Локомотив» одержал две победы, включая выездную (2:1) над триумфатором прошлого сезона «Краснодаром». Кроме того, железнодорожники на своём поле взяли верх над «Сочи» (3:0). Сами армейцы, неожиданно не забив в Оренбурге (0:0), одержали весьма натужную домашнюю победу над «Ахматом» (2:1).

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30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубковый прогноз всегда осложняется предполагаемой ротацией состава. Например, выйдет ли на поле у «Локомотива» Батраков, забивший два мяча в Краснодаре? Ведь уже через два дня команду ждёт выезд в Казань на дневную игру с «Пари НН». И какие изменения мы увидим в стартовом составе ЦСКА, которому играть, да, на день позже, но с самим «Зенитом», да ещё и в Санкт-Петербурге?

Вот и приходится, хотя матч бесспорно принципиальный, всё же смотреть на список запасных. Скажем, для атаки. Тут возможности «Локомотива» смотрятся побогаче, прежде всего, учитывая хорошую форму и заряженность Воробьёва и Руденко. Предполагаемые резервисты перевернули и в итоге сделали игру с сочинцами, а в Краснодаре вышли в старте, отодвинув на позицию запасного даже Комличенко. У Галактионова широкие возможности для варьирования. Пусть даже пока травмирован Пиняев, кстати, отказавшийся от перехода как раз в армейскую команду.

На пять мячей «Локомотива» в двух турах у ЦСКА всего два. И забил оба защитник Круговой. В передней линии новый тренер ещё не до конца определился. Скамейка тут короче, чем у будущего оппонента. Кредит доверия к Алеррандро может скоро закончиться. Мусаев пока получает недостаточно игрового времени, не по максимуму используют свой шанс Шуманский и Койта. Есть вопросы, хотя армейские хавбеки и стоят любого форварда. Добавим, что настроенность на уход Роши и подверженность травмам Дивеева создаёт проблемы в обороне.

Выстроенность игры и дициплинированность явно находящегося на подъёме «Локомотива» должны поспособствовать его успеху даже на чужом поле. Хотя ставить на поражение хозяев я бы тоже не стал», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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