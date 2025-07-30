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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 30 июля

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 30 июля
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Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Ахмат» в Грозном будет принимать «Зенит», это группа А. У «Зенита» столько игроков, что, разумеется, Семак перед игрой с ЦСКА основными рисковать не будет и выставит состав полурезервный. Но такой у «Зенита» полурезервный состав, что он мог бы вполне за высокие места бороться и в РПЛ. И Соболев выйдет, и Горшков выйдет, и наверняка Ерохин свое игровое время получит. И, кто знает, может быть, и Вендел уже после возвращения первый свой матч сыграет именно в Грозном в Кубке России. Возможно, молодые сыграют, тот же Шитов. Я думаю, что Алип выйдет. Изменения у «Зенита» будут. Основных футболистов прибережет, конечно, Сергей Богданович к матчу против армейцев в чемпионате.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это шанс для «Ахмата». 2 поражения подряд у Сторожука. Но при этом все отмечают вполне сносную игру «Ахмата» что в матче с «Рубином», что особенно в московской игре против ЦСКА. Но нужна реализация, нужна конкретика, нужны забитые мячи. Вот Конате пока с линии вратарской в ворота попасть не может.

У «Зенита» хорошая оборона, кто бы ни играл. Но «Ахмат» играет дома. Я думаю, что у него будут шансы отличиться, как, впрочем, и у «Зенита». Мой прогноз — «обе забьют» за 1,93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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