«Ахмат» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России в Грозном

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.60.

«Ахмат» и «Зенит» сойдутся в первом туре Кубка России 30 июля. Жду тут победы питерцев, которые будут разозлены после неудачи на прошлых выходных.

«Зенит» не лучшим образом начал этот сезон. Конечно, давление на него оказывается огромное. Прошлый сезон был провален, в этом ожидаются только уверенные победы, причем в обоих турнирах. И в РПЛ уже успел оступиться коллектив.

Так, команда Семака в первом туре обыграла «Ростов», сделала это не так уверенно. В первом тайме ростовчане даже лучше выглядели. Но во второй 45-минутке вышли новые футболисты у «Зенита», что и решило исход их противостояния – 2:1.

Но вот затем во втором туре РПЛ произошла осечка у питерской команды. Не смогла она одолеть «Рубин». Причем, на этот раз по-другому сыграл «Зенит», в первом тайме уже он доминировал, казанцы отбивались, у «сине-бело-голубых» забили Мостовой и Кассьера. Но во втором тайме чуть расслабился коллектив Семака, «Рубин» же воспользовался этим и дважды забил, Даку на последних минутах счет сравнял – 2:2.

А вот «Ахмат», если смотреть на результаты, ужасно начал этот сезон – в обоих турах РПЛ проиграл. Но я бы не смотрел только на счет тут. Важнее, как он выступал. Команда Сторожука оба раза отрезками уверенно играла, заслуживала ничьей. Причем, сперва соперник у нее был равный – «Рубин» (0:2), с которым «Ахмат» был очень близок к ничьей.

С ЦСКА, казалось бы, должно быть намного тяжелее. И так и было в первом тайме. Но во втором — «Ахмат» перехватил инициативу, тоже был близок к тому, чтобы сравнять – 1:2 по итогу. В целом, хорошо выглядит коллектив из Грозного, у него обновился состав. Осталось только результатов нужных добиваться начать.

Так что тут матч должен быть интересным. Обе команды будут мотивированы, несмотря на то что Кубок только стартует. Все же, думаю, «Зенит» выиграет. Но не уверен, что счет будет сухим. «Ахмат» уже провел два хороших матча, с тем же ЦСКА был близок к ничьей», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».