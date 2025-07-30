«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.73.

«Ахмат» перед началом сезона возглавил Александр Сторожук. Учитывая, как грозненцы играли в прошлом чемпионате, сходу чудес вряд ли кто-то ждал. В первом туре их не случилось, в гости приехал «Рубин» и без очевидных проблем, забив по мячу в каждом из таймов, увез три очка в Казань. В минувшие выходные «Ахмат» играл в столице против армейцев и даже открыл счет. Но затем Круговой дважды забил в компенсированное к первому тайму время и принес красно-синим победу.

«Зенит», завершив прошлый сезон без трофеев, начал новый с неплохого усиления в составе и домашним матчем против «Ростова». Гости счет открыли, но во втором тайме петербуржцы играли здорово и заслужено переломили ход встречи, забрав победу. Дальше был выезд в Казань, и тут все складывалось здорово. В первом тайме «Зенит» забил дважды, и мало кто верил, что он упустит победу. Но «Рубин» смог навязать борьбу и в самой концовке вырвать ничью.

Нас ждет матч Кубка России, и на групповом этапе команды РПЛ частенько прибегают к ротации. И тут у «Зенита» явное преимущество, как в длине, так и в качестве скамейки. Конечно, за «Ахмат» могут сыграть домашние трибуны, но петербуржцы не проигрывают в Грозном с ноября 2016 года, поэтому на бумаге все очевидно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».