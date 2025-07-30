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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Кубка России

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Кубка России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.73.

«Ахмат» перед началом сезона возглавил Александр Сторожук. Учитывая, как грозненцы играли в прошлом чемпионате, сходу чудес вряд ли кто-то ждал. В первом туре их не случилось, в гости приехал «Рубин» и без очевидных проблем, забив по мячу в каждом из таймов, увез три очка в Казань. В минувшие выходные «Ахмат» играл в столице против армейцев и даже открыл счет. Но затем Круговой дважды забил в компенсированное к первому тайму время и принес красно-синим победу.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит», завершив прошлый сезон без трофеев, начал новый с неплохого усиления в составе и домашним матчем против «Ростова». Гости счет открыли, но во втором тайме петербуржцы играли здорово и заслужено переломили ход встречи, забрав победу. Дальше был выезд в Казань, и тут все складывалось здорово. В первом тайме «Зенит» забил дважды, и мало кто верил, что он упустит победу. Но «Рубин» смог навязать борьбу и в самой концовке вырвать ничью.

Нас ждет матч Кубка России, и на групповом этапе команды РПЛ частенько прибегают к ротации. И тут у «Зенита» явное преимущество, как в длине, так и в качестве скамейки. Конечно, за «Ахмат» могут сыграть домашние трибуны, но петербуржцы не проигрывают в Грозном с ноября 2016 года, поэтому на бумаге все очевидно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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