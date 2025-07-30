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«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура Кубка России

«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: тотал 1-го тайма больше 1 гола за 1.80.

«Главная кубковая игра, пожалуй, пройдёт в Ростове: «Ростов» сыграет со «Спартаком». В прошлом сезоне, так получилось, они тоже играли вместе в группе, потом ещё и в плей-офф сошлись друг с другом, и трижды «Ростов» «Спартак» обыгрывал. Когда-то, наверное, «Спартак» эту серию прервёт.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, что после 0:3 от «Балтики» очень критикуем Станковича, да и всё, что касается «Спартака». Там уже чуть ли не увольняют Кахигао. Вроде как Жедсон согласился перейти. Но если мы берём сейчас конкретно кубковый матч, то, разумеется, у «Спартака» тоже будет много изменений по составу.

Будут изменения и у «Ростова». Но «Ростов» играет первый домашний матч в новом сезоне. Я думаю, что хорошая, достаточно хорошая явка должна быть, даже несмотря на то, что это будни и юг России. Но я думаю, что болельщики соскучились по своим и обязательно придут команду поддержать.

Жду футбол весёлый, агрессивный, с большим количеством забитых мячей и моментов. Я думаю, что без особой раскачки эта игра пойдёт. «Ростов» хорошо себя показал и в матче с «Динамо», и в матче с «Зенитом». Чуть-чуть где-то подправить реализацию, конкретику впереди — будет всё хорошо.

Я бы взял на этот матч — «тотал 1-го тайма больше 1 гола» за 1.8. Я думаю, что игра должна быть результативной. Можно рассмотреть вариант «обе забьют», но он поскромнее смотрится», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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