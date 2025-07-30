«Ростов» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России 30 июля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.80.

«Ростов» и «Спартак» сыграют друг с другом в первом туре Кубка России. Интересная игра, учитывая то, как они стартовали в этом сезоне. Сложно оценивать подобные встречи, но думаю, после того «кошмара», что красно-белые выдали на выходных, они тут проигрывать не имеют права.

Казалось, сезон не так плохо стартовал для «Спартака». Клуб обыграл «Динамо» Махачкала, сделал это в доминирующей манере, много забил, пусть и засчитали всего один гол. В целом должен был выигрывать 3:0 или 4:0.

И, собственно, во втором туре в матче «Спартака» был зафиксирован счёт 3:0. Только вот не в его пользу. «Балтика» разгромила команду Станковича. Хотя о полноценном поражении я бы тут не говорил. Само собой, всё испортило раннее удаление Заболотного. И то после этого все равно хорошо выглядели красно-белые, при 0:1 Хлусевич мог забить, могла бы игра пойти и по другому сценарию. Но после второго удаления ловить уже было нечего.

Ну а у «Ростова» был принципиальный матч во втором туре РПЛ – против «Динамо». Был он принципиальным, конечно, из-за Карпина, который ушёл в стан москвичей, да и несколько футболистов дончан туда перебрались. И в целом тяжёлая игра была, моментов не так много. Сергеев быстро открыл счёт, но под конец тайма была пара очень опасных моментов у «Ростова». Легко могла бы и ничьей их игра завершиться, а так – 0:1.

И для «Ростова» это была вторая подряд игра против топ-соперника. До этого он с «Зенитом» встречался на старте РПЛ и тоже, в общем-то, достойно выглядел. Правда, только в первом тайме. Во второй 45-минутке у питерцев сработали замены, а скамейка у них глубокая. «Ростову» было уже тяжело, и он не удержал счёт 1:0 – проиграл 1:2.

Так что тут встретятся две команды, которые не лучшим образом начали сезон. «Спартак» позорно проиграл «Балтике» на выходных, «Ростов» так и вовсе пока только уступал, пусть и в обеих встречах был не так далёк от ничьих местами. Я всё же поверю в «Спартак», игроки и Станкович наверняка захотят исправиться за последнюю неудачу. Состав у красно-белых всё же намного сильнее», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».