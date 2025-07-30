«Ростов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч группового турнира Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 3.5 за 2.70.

«Ростов» против «Спартака», первый тур Кубка России. К обеим командам есть вопросы, к «красно-белым» особенно, конечно. Одну игру они выиграют, вторую – вчистую проиграют, причем из-за собственных же ошибок. Тут я все же жду победы команды Станковича, хотя и тяжело ей будет.

«Спартак» провалился на выходных. Была игра у него с «Балтикой», которая до этого отобрала очки у «Динамо». И возможно, «красно-белые» могли бы обыграть балтийцев, но ранее удаление Заболотного, совершившего бессмысленный грубый фол, все изменило. Еще не так плохо выглядели подопечные Станковича после этого, сражались. Но во втором тайме еще и Маркиньоса удалили. Итог уже не удивил после этого – 0:3.

А ведь начиналось все для «Спартака» отлично. Да, победа над «Динамо» Махачкала была минимальной. Однако доминировал коллектив из Москвы в этой встрече, создал множество моментов, много из которых даже реализовал, но голы вот не засчитывались. Так что, «Спартак» — как всегда. Все ждут только его побед, а он может так обидно оступаться, как это произошло с «Балтикой».

Ну а «Ростов», казалось бы, выступает довольно ожидаемо. Несколько сильных игроков покинули, Карпин еще зимой ушел. И сезон начался для дончан с двух неудач подряд – 1:2 от «Зенита» и 0:1 от «Динамо». Однако я бы так просто не ставил крест на команде Альбы. Оба раза она давала отпор более статусным оппонентам, была даже близка к ничьей. Что «Зенит», что «Динамо» могли и больше пропускать от них, моменты были.

С другой стороны, поражения есть поражения. Сейчас вот игра против «Спартака» у «Ростова», еще и домашняя. Жду борьбы у них. Но думаю, «красно-белые» снова не позволят себе потерпеть неудачу. Так что жду тут победы команды Станковича. Думаю, она будет минимальной, одного-двух голов хватит гостям», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».