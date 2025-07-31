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«Шахтёр» — «Бешикташ»: определён фаворит ответного матча

«Шахтёр» — «Бешикташ»: определён фаворит ответного матча
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В четверг, 31 июля, на нейтральном поле стадиона «Мейски» в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

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В первом матче «Бешикташ» на своём поле проиграл «Шахтёру» со счётом 2:4.

Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 50% вероятности. Победа «Бешикташа» оценивается в 3.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

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