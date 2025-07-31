«Спортинг» — «Бенфика»: прогноз на Суперкубок Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Спортинг» — «Бенфика».

Ставка: ничья за 3.40.

«Спортинг» уже давно начал подготовку к новому сезону. Он успел провести четыре товарищеские встречи. В первой, с «Селтиком», уступил, зато две последних выиграл с одинаковым счётом 1:0. Отметим оборону и низкую результативность. Хотя гораздо важнее на данном этапе физическая готовность футболистов. Виктор Дьёкереш ушёл в «Арсенал», надо чем-то компенсировать.

«Бенфика», в свою очередь, затянула прошлый сезон, поскольку выступала на клубном чемпионате мира в США. Надо сказать, довольно успешно. Вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе в том числе и «Баварию», и дала бой будущему чемпиону «Челси». С другой стороны, подготовку к новому сезону начала недавно, а потому могут быть проблемы с тонусом.

Вот и получается, что от предстоящего матча за трофей ждать шоу не приходится. Соперники только вкатываются, ещё не в лучших кондициях. «Спортинг» остался без главного форварда, а «Бенфика» ещё не отошла от прошлого сезона. Так что может быть довольно скучно. Зато можно проверить ничью в основное время. Так уже было, кстати, не раз в очных встречах.