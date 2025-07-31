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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч 31 июля

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч 31 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.25.

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«Арсенал» и «Тоттенхэм» продолжают подготовку к новому сезону. Обоим предстоит выступить в Лиге чемпионов. «Канониры» финишировали вторыми в АПЛ, а «шпоры» выиграли Лигу Европы. При этом у «Тоттенхэма» ещё и новый тренер — Томас Франк. И подготовка у соперников проходит по-разному.

«Арсенал» во время Азиатского турне уже успел обыграть итальянский «Милан» (1:0) и английский «Ньюкасл» (3:2). В обоих случаях имел некоторое преимущество. С поправкой на слабый тонус, разумеется. «Тоттенхэм» пока что сильных оппонентов не видел — всё «Лутоны» да «Рединги».

«Арсенал» станет первым серьёзным испытанием для «Тоттенхэма» Томаса Франка. И есть основания полагать, что всё пройдёт для «шпор» неудачно. Команда только принимает новый вид, привыкает к новому тренеру, в то время как Микель Артета улучшает старое. В общем, ждём победу «канониров» при сравнительно небольшом количестве голов.

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