«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Рубина» за 1.83.

«Последний матч в кубковых встречах 1-го тура Fonbet Кубка России. Группа А: «Рубин» сыграет дома против «Оренбурга». Крепкий, мощный, плотный «Рубин» против «Оренбурга», который пока 2 матча дома сыграл на искусственном поле. Сейчас у него переход на натуральный газон. По организации, по составу, да по всему «Рубин» просто сильнее, чем «Оренбург».

И в этой группе у «Рубина» хорошие шансы побороться за выход по Пути РПЛ в плей-офф, подзаработать денег. «Ахмат» там будет основным конкурентом. Понятно, что «Зенит» здесь главный фаворит. Но дома очки терять против «Оренбурга» «Рубин» просто не имеет права, если собирается из группы выйти.

Опять-таки, кто бы ни появился у «Рубина», состав все равно помощнее и покрепче, чем у «Оренбурга». У «Оренбурга» основная и главная задача — это, конечно, чемпионат. И впереди у «Оренбурга» сложный матч чемпионата, где надо сделать акцент Слишковичу на наборе очков. Будет выезд в Калининград.

Мой прогноз — победа «Рубина». Тут вокруг да около ходить не надо. За 1,83 — это как земля за колхозом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».