«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: победа «Рубина» за 1.78.

«Казанский «Рубин» здорово стартовал в новом сезоне, в 1-м туре команда Рашида Рахимова отправилась в Грозный. В каждом из таймов гости забили по мячу и заслуженно победили. Неделю спустя в Казань пожаловал «Зенит», и была уже совсем иная картина. В первом тайме петербуржцы забили и ушли на перерыв с преимуществом 2:0. Но второй тайм вышел совсем иным, на 47-й минуте «Рубин» один мяч отыграл, а в самой концовке Даку принёс казанцам ничью против главного фаворита турнира.

«Оренбург» чудом остался в элитном дивизионе нашего футбола: по спортивному принципу команда Слишковича вылетела, но из-за дисквалификации «Торпедо» оренбуржцы получили их место в РПЛ. В 1-м туре «Оренбург» принимал армейцев, и, несмотря на немалое количество моментов, команды сильнейшего не выявили, а встреча завершилась 0:0. В минувшие выходные в Оренбург приехало махачкалинское «Динамо». Гости забили первыми, но хозяева минут за 15 до конца всё же сравняли и вновь завершили матч вничью.

Групповой этап Кубка России в Пути РПЛ — возможность для отдыха лидеров и экспериментов, и тут важна длина скамейки. Если брать основу, то казанцы явно посильнее, но вот силу резервистов уже оценить чуть сложнее. И всё же, домашний стадион должен склонить чашу весов в пользу хозяев, плюс «Оренбургу» важнее набирать очки в РПЛ, чем делать ставку на Кубок России», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».