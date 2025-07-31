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«Утрехт» — «Шериф»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги Европы

«Утрехт» — «Шериф»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги Европы
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Утрехт» — «Шериф».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

«Первый квалификационный матч Лиги Европы между «Утрехтом» и «Шерифом» состоялся на прошлой неделе и получился интересным. В середине первого тайма хозяева вышли вперед, отличился нигериец Адемо, но уже спустя девять минут гости счет сравняли, так и ушли на перерыв. Во втором тайме «Шериф» играл лучше своего соперника, моменты создавал опаснее, но забивал уже только «Утрехт». В итоге 3:1 в пользу клуба из Нидерландов.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Не начался
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После поражения в еврокубках «Шериф» потерпел еще одну неудачу, но уже в чемпионате страны. На своём поле они принимали «Зимбру» и проиграли 2:3, тем самым упустив лидерство в турнире по потерянным очкам. «Утрехт» же отдыхал, ведь чемпионат Нидерландов стартует только через полторы недели.

Голландцы в выездной игре сделали отличный задел, преимущество в два мяча в ответном домашнем матче упускают крайне редко, вот и здесь в это не верю. А вот попытку молдавской команды перевернуть все вверх дном точно стоит ожидать, ведь им терять абсолютно нечего. А при таком раскладе мы можем увидеть немало голов, так что возьму чистый верх», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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