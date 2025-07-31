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«Шахтёр» — «Бешикташ»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги Европы

«Шахтёр» — «Бешикташ»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги Европы
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.78.

«Первый квалификационный матч Лиги Европы между «Шахтёром» и «Бешикташем» неделю назад в Стамбуле получился ярким. Уже к 28-й минуте гости забили дважды, естественно, отличились бразильцы: сначала Алисон, затем – Эгиналдо. Новичок турецкой команды Тэмми Абрахам один мяч с пенальти отыграл перед перерывом, и показалось, что хозяева могут зацепиться в этой встрече. На деле вышло иначе, ещё один бразилец из «Шахтёра» Кевин оформил дубль во втором тайме, а за «Бешикташ» забил Жоау Мариу, в итоге случилось поражение хозяев 2:4.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Результат первой встречи с большой долей вероятности гарантирует «Шахтёру» проход в следующую стадию. Обе команды после первого матча отдыхали, ведь чемпионаты их стран ещё не стартовали. Поэтому какие-то выводы и предположения можно делать, лишь исходя из первой встречи в Стамбуле. Ответная встреча пройдёт на нейтральном поле в Польше, но с учётом давно отменённого правила выездного гола вряд ли это имеет значение.

Бразильцы из «Шахтёра» создали отличный задел в первом матче, и теперь их команда может попробовать сыграть по результату. «Бешикташу» терять нечего, они попытаются пойти ва-банк, вопрос лишь — с первых минут или нет. При таком раскладе мы вновь увидим немало голов, однако вряд ли так много, как в первой встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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