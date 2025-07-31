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37 000 россиян оформили самоограничение на ставки через Единый ЦУПИС

37 000 россиян оформили самоограничение на ставки через Единый ЦУПИС
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С октября 2023 года сервисом «Ответственная игра» от Единого ЦУПИС воспользовались 113 000 россиян, сообщает Sportclan. 37 000 из них оформили самоограничение на ставки.

Сервис работает уже больше полутора лет. Благодаря ему клиенты российских букмекерских компаний могут ограничить свою активность, выбрав один из предлагаемых видов ограничений.

Сейчас для пользователей доступны гибкие ограничения: на размер одной операции, лимит на общую сумму депозитов за конкретный период или полное ограничение в ставках на определённый отрезок времени. Это может быть месяц, три месяца, год. Доступно и самозапрет навсегда.

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