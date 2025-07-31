10 потенциально договорных матчей выявили в теннисе во втором квартале 2025 года
Поделиться
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало на своём официальном сайте отчёт о потенциально договорных матчах и расследованиях во втором квартале 2025 года.
За отчётный период удалось выявить 10 странных матчей, это на один больше, чем в первом квартале. В основном это турниры низкого уровня, лишь две встречи пришлись на турниры WTA категории 250.
Кроме того, за второй квартал 2025 года дисквалифицировали 19 игроков и должностных лиц. Еще три человека временно отстранены, расследования в их отношении продолжаются.
За весь прошлый год ITIA выявило 95 потенциально договорных матчей.
Комментарии
- 31 июля 2025
-
17:33
-
17:00
-
16:44
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:37
-
10:00
-
09:20
-
08:41
-
08:00
-
07:16
-
00:00
- 30 июля 2025
-
19:00
-
18:06
-
18:00
-
17:13
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:44
-
12:00
-
11:37