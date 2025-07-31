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10 потенциально договорных матчей выявили в теннисе во втором квартале 2025 года

10 потенциально договорных матчей выявили в теннисе во втором квартале 2025 года
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало на своём официальном сайте отчёт о потенциально договорных матчах и расследованиях во втором квартале 2025 года.

За отчётный период удалось выявить 10 странных матчей, это на один больше, чем в первом квартале. В основном это турниры низкого уровня, лишь две встречи пришлись на турниры WTA категории 250.

Кроме того, за второй квартал 2025 года дисквалифицировали 19 игроков и должностных лиц. Еще три человека временно отстранены, расследования в их отношении продолжаются.

За весь прошлый год ITIA выявило 95 потенциально договорных матчей.

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