«Рубин» — «Оренбург»: кто фаворит матча Кубка России, ставки и коэффициенты

31 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Оренбурга» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Клуб из Казани стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), а затем добыл волевую ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), который не ожидал такого поворота. Велдин Ходжа забил по мячу в этих играх, а с командой из Санкт-Петербурга спас Мирлинд Даку. Отличная игра в нападении и реализация!

«Оренбург» неожиданно для самого себя остался в РПЛ, но к тому времени уже лишился всех лидеров и подписал футболистов уровня Первой лиги. В двух матчах в чемпионате России оренбуржцы набрали два очка. Они сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).