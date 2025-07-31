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«Спортинг» — «Бенфика»: ставки и прогнозы на матч за Суперкубок Португалии

«Спортинг» — «Бенфика»: ставки и прогнозы на матч за Суперкубок Португалии
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31 июля на стадионе «Алгарве» состоится матч за Суперкубок Португалии, в котором сразятся «Спортинг» и «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Суперкубок Португалии 2025 . Финал
31 июля 2025, четверг. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «орлам». Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.55. Победа «Спортинга» оценивается в 2.85, а на ничейный исход можно поставить за 3.40.

На итоговую победу команды Бруну Лаже дают котировку 1.80, а на чемпиона Португалии можно поставить за 2.00.

Аналитики прогнозируют результативный футбол в ответной встрече. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

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