«Спортинг» — «Бенфика»: ставки и прогнозы на матч за Суперкубок Португалии

31 июля на стадионе «Алгарве» состоится матч за Суперкубок Португалии, в котором сразятся «Спортинг» и «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Суперкубок Португалии 2025 . Финал Суперкубок Португалии 2025 . Финал 31 июля 2025, четверг. 22:45 МСК Спортинг Лиссабон Не начался Бенфика Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «орлам». Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.55. Победа «Спортинга» оценивается в 2.85, а на ничейный исход можно поставить за 3.40.

На итоговую победу команды Бруну Лаже дают котировку 1.80, а на чемпиона Португалии можно поставить за 2.00.

Аналитики прогнозируют результативный футбол в ответной встрече. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.