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«Шахтёр» — «Бешикташ»: кто фаворит матча отбора Лиги Европы, какие прогнозы

«Шахтёр» — «Бешикташ»: кто фаворит матча отбора Лиги Европы, какие прогнозы
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В четверг, 31 июля, на нейтральном поле стадиона «Мейски» в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. В первой игре украинский клуб победил 4:2.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Победа «Бешикташа» оценивается в 3.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче Лиги Европы. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

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