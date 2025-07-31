«Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций

31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы и афинский АЕК. Встреча состоится на нейтральном поле стадиона «Надьердеи» в Дебрецене, Венгрия. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение афинскому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Хапоэля» из Беэр-Шевы оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Марко Николич провёл впечатляющий прошлый сезон в РПЛ с ЦСКА и выиграл Кубок России, однако покинул команду, перебравшись в афинский АЕК. Официальный дебют вышел удачным. Получилось обыграть «Хапоэль» в первом матче второго квалификационного раунда со счётом 1:0. Пусть скромно, но убедительно.