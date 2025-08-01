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«Уфа» — «Шинник»: коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги

«Уфа» — «Шинник»: коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги
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2 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Уфа» и «Шинник». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 16:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уфимскому клубу. Поставить на победу «Уфы» можно с коэффициентом 2.35, а шансы ярославского «Шинника» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

На гол в каждом тайме дают 1.95. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.00.

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