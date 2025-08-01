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«Фортуна» — «Байер»: прогноз на матч 1 августа

«Фортуна» — «Байер»: прогноз на матч 1 августа
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Фортуна» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» в матче с «Фортуной» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

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«Байер» меняется. Тен Хаг постарается построить новую команду. Дебют нидерландского тренера запомнился провалом. «Байер» играл в товарищеском матче с молодёжкой «Фламенго» и потерпел поражение со счётом 1:5. А ведь состав был основным. Реабилитироваться удалось в прошлой контрольной встрече, обыграв «Бохум» (2:0).

«Фортуна» проверит на прочность оборону немцев. Это скромный нидерландский клуб, ничем особенным не примечателен, звёзд с неба не хватает, про титулы уже и не помнит, а его состав почти в 25 раз дешевле, чем у «Байера». Зато есть характер и мотивация!

В прошлом сезоне Эредивизии команда из Ситтарда финишировала в середине таблицы, но меняться не собирается. Просто нет финансов на усиления, способные привести к более высоким позициям. Старается играть компактно в обороне, что вызывало сложности в атаке даже у таких команд, как ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

«Фортуна» подходит к предстоящему матчу с двумя победами в товарищеских встречах. Она обыграла «Сент-Трюйден» (2:1) и «Эльверсберг» (3:2), но до этого уступила «Генту» (0:1). Предлагаем поставить на победу «Байера» через тотал меньше 4.5 мяча. Два или три мяча забивать подопечные Эрика тен Хага обязаны, а вот больше нидерландская команда вряд ли пропустит.

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