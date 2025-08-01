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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
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2 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.00, а шансы московского «Динамо» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.62.

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