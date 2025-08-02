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«Урал» — «Родина»: определён фаворит матча

«Урал» — «Родина»: определён фаворит матча
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2 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Родина». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Родины» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на гол в первые 15 минут предлагается с коэффициентом 3.50.

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