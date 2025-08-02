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«Ростов» — «Крылья Советов»: назван фаворит матча чемпионата России

«Ростов» — «Крылья Советов»: назван фаворит матча чемпионата России
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В субботу, 2 августа, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение дончанам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается в 4.10 (24%), а на ничейный исход можно поставить за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что получится результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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