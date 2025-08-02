Стали известны шансы «Локомотива» победить «Пари НН» в Грозном

В субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается в 4.90 (20%), а на ничейный исход можно поставить за 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики считают, что получится результативный футбол в матче 3-го тура РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.