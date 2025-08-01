Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в 1/8 финала турнира в Торонто

В пятницу, 1 августа, на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч третьего круга Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего. Начало — не ранее 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Андрея Рублёва предлагается с коэффициентом 1.38. Победа Сонего оценивается коэффициентом 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Ранее теннисисты играли между собой пять раз. Три матча завершились победой россиянина, дважды сильнее был итальянец. Рублёв на этом турнире стартовал с победы над Юго Гастоном. Сонего оказался сильнее Бу Юньчаокэтэ. Победитель матча в следующем раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии Алехандро Давидович-Фокина — Якуб Меншик.