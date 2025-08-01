Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в 1/8 финала турнира в Монреале

В ночь с пятницы на субботу мск на турнире WTA-1000 в Монреале состоится матч 1/16 финала Анна Калинская — Элина Свитолина. Начало — не ранее 2:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинке. Сделать ставку на победу Свитолиной предлагается с коэффициентом 1.38. Шансы Калинской оценили коэффициентом 3.10.

Аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.44. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу украинки.

Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба раза побеждала представительница Украины. Калинская на этом турнире уже одолела Энн Ли и Элисе Мертенс. Свитолина пока выиграла только один матч — у Камиллы Рахимовой. Победитель встречи в 1/8 финала сразится с сильнейшей в противостоянии Эмма Радукану — Аманда Анисимова.