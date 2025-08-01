Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Карен Хачанов рассказал о договорных матчах в теннисе

Карен Хачанов рассказал о договорных матчах в теннисе
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов в интервью YouTube-каналу «Макарена» поделился мнением о том, есть ли договорные матчи в теннисе.

«Договорные матчи точно бывают на более низких турнирах. Это вопрос о выживании в какой-то степени. Тяжело сказать, чем они руководствуются. Как дальше прогрессировать, если нет спонсоров? За счёт таких дополнительных заработков. И это печально», – отметил Хачанов.

Кроме того, теннисист подчеркнул, что к нему ни разу обращались с предложением поучаствовать в договорном матче. Сейчас россиянин занимает 16-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира. На Олимпиаде-2020 в Токио он стал серебряным призёром.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android