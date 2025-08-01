Карен Хачанов рассказал о договорных матчах в теннисе
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Российский теннисист Карен Хачанов в интервью YouTube-каналу «Макарена» поделился мнением о том, есть ли договорные матчи в теннисе.
«Договорные матчи точно бывают на более низких турнирах. Это вопрос о выживании в какой-то степени. Тяжело сказать, чем они руководствуются. Как дальше прогрессировать, если нет спонсоров? За счёт таких дополнительных заработков. И это печально», – отметил Хачанов.
Кроме того, теннисист подчеркнул, что к нему ни разу обращались с предложением поучаствовать в договорном матче. Сейчас россиянин занимает 16-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира. На Олимпиаде-2020 в Токио он стал серебряным призёром.
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