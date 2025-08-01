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Налоговые поступления от игорного бизнеса в Бразилии составили более $ 680 млн за полгода

Налоговые поступления от игорного бизнеса в Бразилии составили более $ 680 млн за полгода
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Федеральная налоговая служба Бразилии (RFB) в отчёте на своём официальном сайте опубликовала данные о поступлениях в бюджет от игорного бизнеса.

По данным RFB, за полгода игорные операторы выплатили $ 687,5 млн в виде налогов. При этом за июнь 2025 года отчисления составили $ 69 млн и снизились на 6,1% по сравнению с показателями мая.

Отчётная сумма содержит в себе налоги только от онлайн-сегмента, поскольку игорный бизнес офлайн в Бразилии находится под запретом. Сенат страны должен был рассмотреть закон о легализации офлайн-сегмента в июле, но в итоге обсуждение этого вопроса решили перенести на август.

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