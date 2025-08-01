«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Романа Павлюченко на матч 3-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.00.

«Краснодар» и «Динамо» Москва сойдутся в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Уже давно бело-голубые из Краснодара не увозили три очка, в последний раз они там выигрывали в 2022 году. Так что не думаю, что эта традиция прервётся сейчас. На кураже «быки» должны выигрывать.

Хотя сейчас есть много вопросов к команде Мусаева. Клуб проиграл три из четырёх матчей сезона. Уступал он в разных турнирах и разным соперникам. Началось все с 0:1 от ЦСКА в Суперкубке. Затем прервались подопечные Мусаева на победу в 1-м туре РПЛ с «Пари НН» (3:0). Но после этого последовали ещё две неудачи – 1:2 от «Локомотива» в чемпионате и 1:2 – от «Крыльев Советов» в Кубке.

И, в общем, сложно оценивать такие результаты «Краснодара». Вроде бы он не прямо откровенно проваливается. Клуб много создаёт, доминирует. Однако вот реализовать моменты не получается, и вроде с ЦСКА были близки к ничьей, и штрафную «Локомотива» активно «штурмовали», и с «Крыльями» во втором тайме много созидали. Но вот в итоге только проигрыши были.

У «Динамо» таких проблем, конечно, нет. Хотя и выступления коллектива назвать уверенными и доминирующими тоже нельзя. Начали они и вовсе с потери очков в матче с «Балтикой», которой даже проиграть могли. Затем было две победы, но тоже «со скрипом». С «Ростовом» у них была равная игра во 2-м туре РПЛ – 1:0, могло и 1:1 быть.

Вторая победа в сезоне случилась на неделе. Был кубковый матч с «Сочи», который ужасно стартовал в этом сезоне. И можно ли сказать, что счёт 3:2 отражает ход их противостояния? В целом в первом тайме сочинцы действительно неплохо смотрелись, навязывали борьбу команде Карпина. Однако во втором тайме «Динамо» перестроилось, состав изменился, и дважды клуб забил, выиграв 3:2 в итоге.

Так что да, если смотреть только на их результаты на старте сезона, тут прогнозируется победа «Динамо». У «Краснодара» как будто ничего не получается. Но вот я всё равно поверю в команду Мусаева. Она играет дома, а это помогает ей в противостояниях с «Динамо». К тому же мотивация у «быков» огромная будет, они точно постараются прервать серию неудач.

Так что ставлю тут на победу «Краснодара» за 2.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».