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В Беларуси могут ужесточить контроль за игорным бизнесом

В Беларуси могут ужесточить контроль за игорным бизнесом
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Министерство по налогам и сборам Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который существенно ужесточит контроль за игорным бизнесом в стране. Документ опубликован на портале правовой информации.

Если постановление будет принято, онлайн-казино должны будут хранить на специальных счетах не менее 3,78 млн белорусских рублей (более 92,6 млн российских рублей) в качестве финансовой гарантии. Для онлайн-букмекеров такая гарантия составит 840 тыс. рублей (более 20,6 млн российских рублей).

Кроме того, законопроект содержит обновление требований к лицензированию, технической экспертизе и освидетельствованию игровых автоматов, а также правилам оценки новых моделей оборудования. Планируется, что изменения затронут все виды игорных заведений.

Для повышения прозрачности оборотов в отрасли хотят усилить контроль через единую компьютерную кассовую систему, которая отслеживает финансовые операции операторов азартных игр в режиме реального времени.

Все эти изменения объясняют необходимостью повышения финансовой устойчивости игорных компаний и снижения рисков для игроков.

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