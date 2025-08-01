«Шальке-04» — «Герта»: прогноз на матч Второй Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Шальке-04» — «Герта».

Ставка: «Герта» победит за 2.43.

Два павших гранда немецкого футбола — «Шальке-04» и «Герта». Оба в прошлом сезоне заняли места в нижней части турнирной таблицы, но в этом сезоне попробуют улучшить результаты и, возможно, побороться за возвращение в элиту.

«Шальке-04» продолжает страдать из-за финансов и неэффективного управления. А на тренера вместе с футболистами падают все шишки. Результаты, впрочем, действительно неприятные. Даже в товарищеских встречах команда нечасто радовала своих поклонников победами.

На «Герту» чуть больше надежд, поскольку в феврале пришёл Штефан Лайтль и наладил игру. Его команда проиграла всего три из последних 12 матчей в прошлом сезоне. Разумеется, ожидания от нового сезона выше. Кроме того, «Герте» удалось сохранить и подписать несколько ключевых игроков, поэтому команда может вернуться в Берлин с максимальным количеством очков.