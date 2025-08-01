«Мехелен» — «Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Мехелен» — «Брюгге».

Ставка: «Брюгге» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.00.

Многократный чемпион Бельгии «Брюгге» в прошлом сезоне упустил золотые медали, финишировав на втором месте. Теперь придётся проводить матчи квалификации, чтобы попасть в общий этап Лиги чемпионов. В том числе и поэтому будет логично набрать как можно больше очков на старте Лиги Жюпиле. Потом будет не до того.

В отличие от своего предстоящего соперника, «Брюгге» уже добыл первую победу. В матче 1-го тура обыгран «Генк», который является одним из конкурентов, — 2:1. «Мехелен», в свою очередь, можно представить сейчас как середняка, который будет пытаться выйти в еврокубки на следующий год. Однако новый сезон чемпионата Бельгии команда начала с ничьей с «Зюлте-Варегемом» (1:1).

То было в гостях, но и дома «Мехелен» не представляет из себя серьёзной угрозы для такого соперника. «Брюгге» хорош на выезде, имеет в составе исполнителей более высокого класса, а также дополнительно мотивирован. Даже если в гостях и пропустит, то в любом случае должен одержать победу. Проверим П2 через тотал больше 1.5 мяча.