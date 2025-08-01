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«Краснодар» — «Динамо»: кто фаворит матча 2-го тура РПЛ, какие прогнозы

«Краснодар» — «Динамо»: кто фаворит матча 2-го тура РПЛ, какие прогнозы
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2 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.00, а шансы московского «Динамо» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

«Краснодар» совсем не похож на действующего чемпиона на старте нового сезона. «Быки» проиграли ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России, вроде реабилитировались, разгромив скромный «Пари НН» (3:0). А затем снова провал — поражение во встрече с «Локомотивом» (1:2). Единственный гол удалось забить на последних минутах. Кубок России — и снова неудача. На этот раз проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Динамо» с Валерием Карпиным пока смотрится симпатично, однако все три матча провело на домашнем стадионе. Ничья с «Балтикой» (1:1), когда москвичи уступали 0:1, однако после перерыва сравняли счёт. Во встрече с «Ростовом» (1:0) дебютный гол за «Динамо» забил Иван Сергеев. И, кажется, вошёл во вкус! В игре Кубка России с «Сочи» (3:2) он оформил дубль. И это была волевая победа.

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