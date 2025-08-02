«Краснодар» — «Динамо»: определён самый вероятный счёт

2 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск.

Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.00, а шансы московского «Динамо» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.62.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.50). Победа «Краснодара» 2:1 идёт за 7.50, на 1:0 в пользу «быков» выставлен коэффициент 8.30.