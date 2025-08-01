«Ростов» — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ 2 августа

В субботу, 2 августа, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается в 4.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что получится результативный футбол в матче 3-го тура РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Ростовчане на выезде уступили «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1), а потому логично угодили на дно турнирной таблицы РПЛ. Казалось бы, возвращение на домашнюю «Ростов Арену» и смена обстановки на кубковую должны были помочь прийти в себя и добыть результат. Но в итоге команда потерпела поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2.

Вместе с новым тренером Магомедом Адиевым самарский клуб только радует. Сыграл вничью в тольяттинском дерби с «Акроном» (1:1) и победил дома «Пари НН» (2:0), а в Кубке России даже выписал поражение «Краснодару» на выезде (2:1).