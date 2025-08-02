«Ростов» — «Крылья Советов»: стал известен самый вероятный счёт

В субботу, 2 августа, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается в 4.10 (24%), а на ничейный исход можно поставить за 3.50 (28%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.70). Победа «Ростова» со счётом 2:1 доступна за 7.40, на 1:0 в пользу хозяев дают 8.00.