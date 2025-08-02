«Краснодар» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.18.

«Динамо» с Валерием Карпиным пока смотрится симпатично, однако все три матча провело на домашнем стадионе. Скоро увидим, на что команда способна в гостевых встречах. В целом проблемы есть, но футболисты бьются до последнего, а тренер вносит во время игры корректировки, которые помогают переломить ход матчей.

Так было с «Балтикой» (1:1), когда москвичи уступали 0:1, однако после перерыва сравняли счёт. Во встрече с «Ростовом» (1:0) дебютный гол за «Динамо» забил Иван Сергеев. И, кажется, вошёл во вкус! В игре Кубка России с «Сочи» (3:2) он оформил дубль. И это была волевая победа.

При Карпине бело-голубые поменялись. Их футбол стал более прагматичным, но говорить о том, каким он будет дальше, пока сложно. Всё-таки были изменения. Чтобы их принять, футболистам потребуется время. То, что удалось забить три гола южанам, ни о чём не говорит. Слишком слабый соперник.

Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет «Краснодару» через тотал больше 1.5 мяча. «Быки» пока не в своей тарелке, а новички только привыкают к здешнему ритму. Бело-голубые же добывают очки на характере, и им часто приходится отыгрываться. Стабильности нет ни у тех, ни у других. Склоняемся к ничьей 1:1, а если и выбирать, то команду Карпина.