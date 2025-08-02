«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья» не проиграют за 1.85.

«Ростову», откровенно говоря, не повезло на старте сезоне. Во-первых, во время подготовки команду покинули лидеры обороны и атаки — Максим Осипенко и Николай Комличенко соответственно. Во-вторых, календарь сразу решил проверить коллектив на прочность.

И вот уже три проигрыша из трёх на старте сезона. Подобное любого заставит сомневаться в собственных силах. Справедливости ради стоит отметить, что в каждом случае футболисты «Ростова» старались сохранить лицо. В матче с «Зенитом» даже открыли счёт и должны были забивать второй! Может быть, теперь с более простым соперником получится добыть результат?

Может быть. Но кто сказал, что «Крылья Советов» — простой соперник? Пока что изменения идут на пользу. Вместе с новым тренером Магомедом Адиевым обновлённый состав только радует. Сыграл вничью в тольяттинском дерби с «Акроном» (1:1) и победил дома «Пари НН» (2:0), а в Кубке России даже выписал поражение «Краснодару» на выезде (2:1).

Как видно, с результативностью и реализацией у самарского клуба проблем нет, в отличие от ростовского. Конечно, после трёх поражений подряд и перед домашними трибунами «Ростов» будет особенно мотивирован. Однако в успешный исход для «Крыльев Советов» на фоне последних результатов верится больше. Здесь вполне вероятна ничья, но мы будем ждать, что гости как минимум не проиграют.