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«Пари НН» — «Локомотив»: стал известен самый вероятный счёт

«Пари НН» — «Локомотив»: стал известен самый вероятный счёт
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В субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается в 4.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу «Локомотива» (7.00). Ничья 1:1 доступна за 7.40, на 1:0 в пользу москвичей дают 8.30.

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