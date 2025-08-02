«Пари НН» — «Локомотив»: стал известен самый вероятный счёт

В субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается в 4.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу «Локомотива» (7.00). Ничья 1:1 доступна за 7.40, на 1:0 в пользу москвичей дают 8.30.