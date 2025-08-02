«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз на матч в Грозном

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.74.

Есть ощущение, что «Пари НН» уже мало что поможет. Клуб изначально должен был вылететь в Первую лигу, поменял тренера и новый сезон начал очень плохо. В первых двух турах Российской Премьер-Лиги нижегородские футболисты уступили «Краснодару» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2), а совсем недавно на групповом этапе Кубка России потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Как вы уже, вероятно, успели заметить — все поражения были всухую. И это довольно странно. В составе есть легионеры и некогда подававшие надежды талантливые россияне. Кроме того, бывший клуб Александра Шпилевского, кипрский «Арис», в прошлом нередко выдавал результативные матчи даже на евроарене. В «Нижнем Новгороде» же пока получается очень печально.

И это, разумеется, на руку «Локомотиву». Московский клуб — единственный, кто выиграл в первых двух турах чемпионата России. Сперва досталось «Сочи» (3:0), а затем — «Краснодару» (2:1). Понятно, что на старте оба соперника выглядят нестабильно.

Михаил Галактионов может положиться на Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва, которые пока держат марку. План Б — Николай Комличенко, которому, впрочем, пока нужно время на адаптацию. Так или иначе «Локомотив» сыграет первым номером в предстоящем матче. И, учитывая неважное состояние «Пари НН», можно ожидать от гостей третьей победы в РПЛ подряд.