«Бавария» — «Лион»: прогноз на матч 2 августа

2 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Лион». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.36, а шансы «Лиона» оценили в 7.60. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Гол в каждом тайме доступен за 1.45.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба (7.50).