Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Лион»: прогноз на матч 2 августа

«Бавария» — «Лион»: прогноз на матч 2 августа
Комментарии

2 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Лион». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
«Бавария» — «Лион». Компани и Кейн сделали выводы после КЧМ-2025
«Бавария» — «Лион». Компани и Кейн сделали выводы после КЧМ-2025

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.36, а шансы «Лиона» оценили в 7.60. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Гол в каждом тайме доступен за 1.45.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба (7.50).

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо». Чемпион спотыкается, Карпин шагает вперёд
«Краснодар» — «Динамо». Чемпион спотыкается, Карпин шагает вперёд
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android