«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: назван самый вероятный счёт

В воскресенье, 3 августа, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.90, в то время как победа «Ахмата» оценивается в 2.80. Разница в вероятности — около 1%. Поставить на ничейный исход можно за 3.10.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50). Следом идёт ничья 0:0 (7.00) и победа «Ахмата» 1:0 (7.70).