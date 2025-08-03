«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.10.

Подопечные Хасанби Биджиева всё так же делают упор на оборону, а в атаке используют редкие шансы. В каких-то случаях это, разумеется, будет работать, но достигнуть чего-то большого едва ли получится. Особенно на фоне тех конкурентов, которые во время предсезонной подготовки претерпели изменения.

«Ахмат» как раз из тех, кто сильно обновился. Состав перекроили, вернулся Конате. Главный тренер теперь — Александр Сторожук. Однако команде, очевидно, требуется время и, вероятно, ещё футболисты для ротации. В первых трёх официальных встречах в разных турнирах нового сезона грозненский клуб потерпел три поражения. Отчасти не повезло с календарём. Здесь были ЦСКА (1:2) и «Зенит» (1:2).

Пожалуй, в каждом матче грозненцы смотрелись не так плохо. Пока подводит реализация. Однако «Динамо» из Махачкалы — хороший соперник, чтобы начать набирать очки. С учётом стиля игры махачкалинцев и не до конца решённых проблем грозненцев увидеть много голов здесь было бы удивительно.

История противостояний говорит о том же — всего шесть забитых мячей на двоих в четырёх прошлых очных встречах. Хотя мы бы всё же присмотрелись к ничьей. Четвёртое поражение подряд для «Ахмата» будет перебором, нужны очки. Да только на выезде вскрыть оборону махачкалинского «Динамо» будет очень сложно.