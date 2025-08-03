Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз на матч

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.10.

Подопечные Хасанби Биджиева всё так же делают упор на оборону, а в атаке используют редкие шансы. В каких-то случаях это, разумеется, будет работать, но достигнуть чего-то большого едва ли получится. Особенно на фоне тех конкурентов, которые во время предсезонной подготовки претерпели изменения.

«Ахмат» как раз из тех, кто сильно обновился. Состав перекроили, вернулся Конате. Главный тренер теперь — Александр Сторожук. Однако команде, очевидно, требуется время и, вероятно, ещё футболисты для ротации. В первых трёх официальных встречах в разных турнирах нового сезона грозненский клуб потерпел три поражения. Отчасти не повезло с календарём. Здесь были ЦСКА (1:2) и «Зенит» (1:2).

Пожалуй, в каждом матче грозненцы смотрелись не так плохо. Пока подводит реализация. Однако «Динамо» из Махачкалы — хороший соперник, чтобы начать набирать очки. С учётом стиля игры махачкалинцев и не до конца решённых проблем грозненцев увидеть много голов здесь было бы удивительно.

История противостояний говорит о том же — всего шесть забитых мячей на двоих в четырёх прошлых очных встречах. Хотя мы бы всё же присмотрелись к ничьей. Четвёртое поражение подряд для «Ахмата» будет перебором, нужны очки. Да только на выезде вскрыть оборону махачкалинского «Динамо» будет очень сложно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android